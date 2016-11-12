Булыкин надеется, что Дзюба, Смолов и Кокорин принесут пользу сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об уровне форвардов в национальной команде.

«У нас достаточное число форвардов, которых можно упомянуть. Это Дзюба, Смолов, Кокорин, Полоз, Канунников — все приглашались в сборную, все себя показали. Не забудем и Панченко, который также дебютировал в команде. Поэтому есть из кого выбрать. Понятно, что основными считаются Дзюба, Смолов и, наверное, Кокорин. Все слышат эти фамилии, все на них надеются. И мы тоже будем надеяться, что у нашей сборной все получится и команда будет забивать с этими нападающими.

Но хотелось бы иметь еще ребят в атаке, которые могли бы делать результат. Самое главное для нападающего — голы, и если у нас появятся забивные ребята, то их сразу надо приглашать в сборную», — сказал Булыкин.