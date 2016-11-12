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    Отбор на ЧМ-2018. Германия уничтожила Сан-Марино и другие результаты

    В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Германии со счетом 8:0 обыграла команду Сан-Марино. Хет-триком отметился Серж Гнабри, два гола забил Жонас Хектор, по одному мячу записали на свой счет Сами Хедира и Кевин Фолланд, а Маттиа Стефаннелли отметился автоголом.

    В других встречах группы Северная Ирландия разгромила Азербайджан, Чехия одолела Норвегию.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа C. 4-й тур

    Сан-Марино – Германия – 0:8 (0:3)

    Голы: 0:1 – Хедира, 7; 0:2 – Гнабри, 9; 0:3 – Хектор, 32; 0:4 – Гнабри, 58; 0:5 – Хектор, 65; 0:6 – Гнабри, 76; 0:7 – Стефанелли, 82 (в свои ворота), 82; 0:8 – Фолланд, 85.

    Чехия – Норвегия – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кремнчик, 11; 2:0 – Жмрнал, 47; 2:1 – Кинг, 87.

    Северная Ирландия – Азербайджан – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лафферти, 27; 2:0 – МакОли, 40; 3:0 – МакЛафлин, 66; 4:0 – Брант, 83.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 01:42

      Забивали сплошь одни немцы)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 12 ноября 2016, 00:54

      В Германии одни не немцы))

      4
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