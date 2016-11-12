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Главный судья:
Артём Кучин (Караганда)
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Сан-Марино - Германия

11.11.2016, Пятница, 22:45 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Сан-Марино - Германия
Обзор матча
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа D
10 тур
2 июня, суббота 22:00 Германия 6:0 Сан-Марино
3 тур
6 сентября, среда 22:45 Сан-Марино 0:13 Германия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 10 10 0 0 43:4 +39 30
2. Северная Ирландия 10 6 1 3 17:6 +11 19
3. Чехия 10 4 3 3 17:10 +7 15
4. Норвегия 10 4 1 5 17:16 +1 13
5. Азербайджан 10 3 1 6 10:19 -9 10
6. Сан-Марино 10 0 0 10 2:51 -49 0
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    Рейтинг: +10

    Diao 12 ноября 2016, 21:33

    Сан-Марино в пятером играли? :) Судя по составу команд

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 ноября 2016, 00:18

    Можно и 0 - 7 в пользу Германии!

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