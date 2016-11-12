Сан-Марино - Германия

Сан-Марино в пятером играли? :) Судя по составу команд
|10 тур
|2 июня, суббота
|22:00
|Германия
|6:0
|Сан-Марино
|3 тур
|6 сентября, среда
|22:45
|Сан-Марино
|0:13
|Германия
|10 тур
|2 июня, суббота
|22:00
|Германия
|6:0
|Сан-Марино
|3 тур
|6 сентября, среда
|22:45
|Сан-Марино
|0:13
|Германия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|10
|10
|0
|0
|43:4
|+39
|30
|2.
|Северная Ирландия
|10
|6
|1
|3
|17:6
|+11
|19
|3.
|Чехия
|10
|4
|3
|3
|17:10
|+7
|15
|4.
|Норвегия
|10
|4
|1
|5
|17:16
|+1
|13
|5.
|Азербайджан
|10
|3
|1
|6
|10:19
|-9
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|2:51
|-49
|0
Сан-Марино в пятером играли? :) Судя по составу команд
Можно и 0 - 7 в пользу Германии!