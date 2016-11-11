Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Германия
Сан-Марино - Германия: обзор матча 11 ноября 2016
Сан-Марино
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 4 тур
0 : 8
Завершен
Германия
7'
С. Хедира
9'
С. Гнабри
32'
Й. Хектор
58'
С. Гнабри
65'
Й. Хектор
76'
С. Гнабри
82'
М. Стефанелли (АГ)
86'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Германия
Замена
Х. Хирш
️️️️
М. Витаиоли
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:8!
К. Фолланд
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
К. Бролли
️️️️
Т. Дзафферани
83'
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:7!
М. Стефанелли
77'
Замена
Л. Горецка
️️️️
С. Хедира
76'
ГОЛ! 0:6!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
71'
Замена
К. Фолланд
️️️️
М. Гомес
71'
Замена
М. Майер
️️️️
М. Гетце
65'
ГОЛ! 0:5!
Й. Хектор
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
М. Витаиоли
60'
Замена
М. Доменикони
️️️️
Л. Този
59'
58'
ГОЛ! 0:4!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
32'
ГОЛ! 0:3!
Й. Хектор
Пас отдал
М. Гетце
9'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедира
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
14
Марко Берарди
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
7
Маттео Витаиоли
ЛП
8
Алекс Гасперони
ЦП
21
Лука Този
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
23
Элиа Бенедеттини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Марко Доменикони
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
7
Янник Герхардт
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
18
Макс Майер
АП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
3-2-4-1
23
Симончини
14
Берарди
14
Чезарини
3
Палацци
4
Витаиоли
6
Симончини
7
Витаиоли
8
Гасперони
21
Този
22
Дзафферани
9
Стефанелли
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
23
Хенрикс
5
Хуммельс
3
Хектор
6
Киммих
21
Гюндоган
6
Хедира
20
Гнабри
11
Гетце
23
Гомес
13
Мюллер
21
Този
21
Доменикони
21
Доменикони
21
Този
22
Дзафферани
5
Бролли
5
Бролли
22
Дзафферани
7
Витаиоли
17
Хирш
17
Хирш
7
Витаиоли
6
Хедира
8
Горецка
8
Горецка
6
Хедира
11
Гетце
18
Майер
18
Майер
11
Гетце
23
Гомес
9
Фолланд
9
Фолланд
23
Гомес
Остались в запасе
Сан-Марино
Германия
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
23
Элиа Бенедеттини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
7
Янник Герхардт
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
12
Маттиа Манцароли
ВР
23
Элиа Бенедеттини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
7
Янник Герхардт
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Сан-Марино - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Артём Кучин
(Караганда)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Сан-Марино
Германия
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Лига наций. Германия Клоппа поставила на колени Хави и его Нидерланды (5:0)
17 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+