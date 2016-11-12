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    Отбор на ЧМ-2018. Англия разгромила Шотландию и другие результаты

    В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Англии отправила в ворота команды Шотландии три безответных мяча. Авторами голов стали Даниэль Старридж, Адам Лаллана и Гари Кэйхилл.

    В других встречах группы Мальта уступила Словении, Словакия разгромила Литву.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 4-й тур

    Англия – Шотландия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Старридж, 24; 2:0 – Лаллана, 51; 3:0 – Кэйхилл, 61.

    Мальта – Словения – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вербич, 47.

    Словакия – Литва – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Немец, 12; 2:0 – Куцка, 15; 3:0 – Шкртел, 36; 4:0 – Гамшик, 86.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 00:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      melnicn 12 ноября 2016, 01:19

      Хороший футбол был сегодня!!!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 ноября 2016, 01:03

      сегодна голов хватало и разгромов тоже

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