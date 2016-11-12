Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отбор на ЧМ-2018. Австрия уступила Ирландии, Гацкан спас Молдавию от поражения в матче с Грузией

    В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 Австрия на своем поле уступила Ирландии со счетом 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении Джеймса МакКлина.

    В другой встрече Грузия упустила победу и сыграла вничью с Молдавией – 1:1. В составе гостей голом отметился полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

    После сегодняшних матчей Ирландия поднялась на вершину турнирной таблицы. Австрия расположилась на четвертом месте. Грузия и Молдавия замыкают квартет D.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа D. 4-й тур

    Австрия – Ирландия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – МакКлин, 48.

    Грузия – Молдавия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Казаишвили, 18; 1:1 – Гацкан, 78.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 13 ноября 2016, 01:23

      Ирландцы молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 ноября 2016, 23:14

      Наши идут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 ноября 2016, 23:12

      гацкан красава такой гол заколотил грузинам голисимоа не гол

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11