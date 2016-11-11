Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фернандеш: «Черевченко и Смородская со мной не разговаривали»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером клуба Игорем Черевченко и экс-президентом Ольгой Смородской.

    «Они со мной не разговаривали. Когда после матча со «Спортингом» в конце ноября я попытался заговорить с президентом, она сказала, что обсуждать нечего. Между тем футболисту нужно знать, почему он не играет. Может быть, он неправильно себя повел, недостаточно тренируется или тренер не видит его в составе по тактическим соображениям. К сожалению, мне оставалось додумывать причину самому.

    И когда вы мне задаете вопрос, в чем она состояла, не могу ответить, потому что понятия не имею. Я не был травмирован, но постоянно оставался на скамейке запасных. И, если бы руководство не сменилось, продолжал бы пребывать в молодежной команде», – сказал Фернандеш.

    Добавим, что в прошлом сезоне Фернандеш почти не выходил на поле в РФПЛ, однако был возвращен в состав после прихода на пост главного тренера Юрия Семина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 ноября 2016, 00:08

      Игрок то классный спору нет! но когда он выходил при Черевченко, его игра совершенно не нравилась.. не играл заслужено! а сейчас его прям не узнать... преобразился здорово!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 ноября 2016, 00:05

      Игрок с интеллектом и талантом,плюс удар хороший. Правда есть минус-передерживает мяч. Но несомненно этот игрок обязан быть в основе...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 11 ноября 2016, 23:40

      Хорошо, что Сёмин вернул Ману. По технической оснащённости - один из лучших в РФПЛ. Рад видеть его в основе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 11 ноября 2016, 21:41

      игрок хорошего уровня

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 ноября 2016, 21:31

      Я всегда вот тоже не понимал почему он не играет.Классный игрок.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11