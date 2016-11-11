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    Кокорин: «У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться»

    Нападающий сборной России Александр Кокорин заявил, что футболисты национальной команды недооценили соперника в товарищеском матче с Катаром (1:2). Напомним, футболист не реализовал пенальти.

    – Чем объясните такую невразумительную игру сборной?

    – Конец года, много игр, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются. У нас новая сборная, нужно время, чтобы сыграться. Но понятно, что это не оправдание. Вчера были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли.

    – Показалось, что после гола вы бросили играть.

    – Не бросили. Но слишком рано поверили, что можем забить еще 2-3 мяча. Зря поверили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 14:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +155

      zenit888 11 ноября 2016, 23:12

      Не сделал ни одного полезного действия за всю игру, кроме падения на последней минуте. Не понятно за что берут в сборную пустышку, которая только может потерять мяч и не сделать ничего на поле. Ничего, вообще. Любой психолог скажет, что у этого человека не все в порядке с головой. В футболе полный ноль. Не может обработать мяч, он отскакивает от него как от стенки. Смотрит только себе в ноги и не видит ничего на поле. Только потеря , потеря, потеря...

      0
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      Рейтинг: +11358

      alp 11 ноября 2016, 23:02

      в карты, например, профам достаточно пары-тройки партий.. а эти блять футбодлисты сука к мячу будут 3 года привыкать - он видите ли сука круглый а не плоский

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 ноября 2016, 22:40

      вызывайте срочно САПОГОВА,и бубнова на помощь стасяну

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 11 ноября 2016, 20:35

      Что этот бездарный футболер говорит вообще???бред...особенно много игр!!!

      2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 ноября 2016, 19:45

      дело даже не в сыгранности, тупо никто не мог отдать точную передачу на ход в штрафную... это дно!!! верните Семака и Зырянова!!!

      1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 11 ноября 2016, 17:49

      Опять отмазки пошли: трава не той высоты, ноги кривые, ветер не туда дул!!!!ОЛЕНИ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +115

      slawianka > Пельш 1 11 ноября 2016, 17:58

      Еще и поле каждый раз разное, и ворота другие(

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 ноября 2016, 16:41

      Посредственность. Мышь серая.

      4
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 11 ноября 2016, 16:29

      Чучело огородное: ни играть ни пить, ни говорить.

      5
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      Рейтинг: +423

      Drapik 11 ноября 2016, 15:57

      Маскерано уверен, что игроки сборной Аргентины не должны искать оправданий после поражения от Бразилии

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 11 ноября 2016, 15:52

      Кокорин нужен в сборной, чтобы было на кого сваливать неудачи.

      -1
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