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    Канчельскис считает, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за чемпионство

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «красные дьяволы» еще могут побороться за титул чемпиона Англии, а также оценил игру форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича.

    – «Манчестер Юнайтед» нельзя сбрасывать со счетов в чемпионской гонке. Этот клуб всегда ставил перед собой конкретные задачи – занять в Премьер-лиге первое место, всегда быть впереди. Сезон еще далеко не закончился, посмотрим, что будет дальше.

    – Ибрагимович мало двигается на поле?

    – Но он забивает и является лучшим бомбардиром команды, правильно?

    – У него была длительная голевая засуха.

    – Однако на данный момент он остается лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед». А то, что он мало двигается… Знаете, я вам скажу, что Ромарио в «Барселоне» тоже мало двигался, но он забивал и был одним из лучших бомбардиров команды. И даже покойный Круифф говорил, что пускай Ромарио мало двигается на поле и ходит по дискотекам, но главное, чтоб забивал. Приобретая Ибрагимовича, «МЮ» должен был знать, что это уже возрастной игрок. И если манкунианцы решили его приобрести, значит, надеются на него.

    Источник: Euro-football.ru

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    11.11.2016 12:48
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