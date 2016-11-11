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    Месси: «Могли проиграть с более крупным счетом»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после неудачного матча с Бразилией (0:3) призвал партнеров по команде больше не раздавать очки в отборочном турнире к чемпионату мира-2018.

    «Нам нужно менять свое отношение. Когда ты не можешь правильно думать, то и ноги не будут тебя слушаться. Мы должны изменить эту неприятную ситуацию.

    Сегодня нам противостоял сложный соперник. До первого пропущенного гола на поле была равная борьба. Второй гол нас добил. Мы могли проиграть с более крупным счетом. Аргентина продолжает зависеть от собственных результатов, но мы больше не можем дарить очки», – приводит слова Месси Ole.

    После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 06:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 ноября 2016, 10:47

      Вот так вот
      может и в Кацапстанию не попасть...трагедия))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 11 ноября 2016, 08:03

      Стоило всё-таки уйти со сборной!!!

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 ноября 2016, 07:57

      Ну что тут скажешь..Неймар будет Месси подкалывать по доброму на тренировках)

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