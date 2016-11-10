Венгер: «Хотим убедиться, что сборная Чили не примет убийственного решения насчет Санчеса»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что Алексис Санчес получил травму в расположении сборной Чили.

«Прошлой ночью я получил сообщение о том, что он повредил подколенное сухожилие. Команда уехала из Чили без него, они оставили его в надежде, что он восстановится ко второй игре против Уругвая.

Я считаю, что при такой травме наш медицинский штаб должен получить доступ к результатам обследования, чтобы оценить степень и серьезность повреждения. Мы должны быть абсолютно уверены, что они не примут убийственного решения, которое может выбить игрока на два или три месяца.

Это очень важно. Это серая зона между клубом и сборной. Конечно, их волнуют свои результаты, и я это понимаю, но мы должны беречь здоровье Санчеса», – сказал Венгер.