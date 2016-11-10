Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой: «Матч Катар – Россия смотреть не буду – мне неинтересно»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что у него не вызывает интереса предстоящий матч национальной команды с Катаром. Игра состоится сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Смотреть матч Катар — Россия не буду. Почему? Во-первых, не смогу. А во-вторых, мне просто неинтересно. Что я нового увижу в исполнении сборной России, тем более против Катара? К тому же играем у них в стране. Там людям футбол малоинтересен, народ живет в свое удовольствие.

    Россия должна сегодня выиграть. Мало себе представляю сборную Катара. Хотя пять лет назад наша команда не смогла победить. Правда, тогда поле было не самое хорошее. Футболисты проваливались. Но сегодня, думаю, победим, со счетом 2:0», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 ноября 2016, 20:11

      тебе и играть за нее было неинтересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 10 ноября 2016, 19:34

      капитан команды чупа чупс)) иди посасывай

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11