Инфантино: «Моуринью – это выдающаяся личность, легенда спорта»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своем отношении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По словам чиновника, такие специалисты вносят огромный вклад в развитие футбола.

«Своими идеями и способами их реализации Моуринью внес и будет продолжать вносить огромный вклад в развитие футбола. Да, одни любят этого специалиста, другие ненавидят, я отношусь к первым. Такие инноваторы, как Моуринью, которые говорят что думают и не всегда заботятся о дипломатичности, нужны футболу.

Моуринью – это выдающаяся личность, легенда спорта», — сказал Инфантино.