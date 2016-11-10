В России снимут фильм о «Динамо» к ЧМ-2018

Российский режиссер Егор Кончаловский перенесет на экран историю о турне московского «Динамо» по Великобритании 1945 года. По его словам, картина выйдет в свет к чемпионату мира-2018.

«Я сейчас работаю над картиной, как раз к чемпионату мира, о футболе. Были такие знаменитые матчи в 1945 году. Они проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне. Вот мы работаем над этим проектом, я очень надеюсь, что он состоится», – сказал режиссер.

Напомним, что после войны «Динамо» провело в Великобритании четыре матча, из которых два завершились победой (10:1 с «Кардифф Сити» и 4:3 с «Арсеналом») и два с ничейным результатом (3:3 с «Челси» и 2:2 с «Рейнджерс»).