Ерохин считает, что у натурализованных игроков в сборной России нет никакого преимущества

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от товарищеского матча против Катара. Напомним, встреча состоится 10 ноября в Дохе и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Как погода в Дохе? Не жарко ли после холодной России?

– Погода отличная, для футбола тем более. Условия для подготовки к матчу хорошие, ничто не мешает, ничто не отвлекает.

– Чувствуется ли, что в этой стране через шесть лет пройдет чем­пионат мира?

– Посмотреть на Катар не было возможности, мы либо в гостинице, либо тренируемся. Завтра на стадионе увидим, как местные жители поддерживают, как относятся к футболу.

– Бытует мнение, что сборной России надо играть с сильными соперниками, чтобы подготовиться к домашнему чемпионату мира. Но Катар к таким отнести сложно. Или у вас другое мнение?

– Я думаю, что и Катар — достаточно неплохая команда. В своем регионе эта сборная выделяется. Матч должен получиться интересным и предоставит много пищи для размышления нашему тренерскому штабу.

– В сборную не приехал из-за травмы Марио Фернандес. Как относитесь к натурализованным игрокам в сборной?

– Получение паспорта не гарантирует места в составе. Ему нужно выдержать конкуренцию. Тренеры не смотрят, кто родился в России, а кто за границей, когда призывают под знамена сборной. У натурализованных игроков нет никакого преимущества, – цитирует Ерохина «RT на русском».