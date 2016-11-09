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    Непомнящий ожидает тяжелый матч для сборной России с командой Катара

    Российский тренер Валерий Непомнящий ожидает упорного матча сборной России с командой Катара. Контрольная игра пройдет 10 ноября.

    «Это совершенно непохожие команды, находящиеся на разных полюсах. И конечно, наша сборная гораздо сильнее. Общее у них только то, что и в России, и в Катаре пройдет чемпионат мира, а соответственно, к национальным командам этих стран предъявляются серьезные требования. Большая разница между нашими командами заключается и в том, что сейчас мы не участвуем в отборе на мировое первенство, а наш соперник участвует. Это означает, что настрой на предстоящую контрольную игру у них будет совсем другой, для них этот матч — важная тренировка. Что же касается нашей сборной, то хоть она преследует и другие цели, проигрывать Катару мы не должны ни в коем случае. Но и легкой победы в этой встрече тоже не будет», – заявил Непомнящий.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.11.2016 14:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 ноября 2016, 16:48

      Удачи нашим!

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