Аугенталер: «Игрокам «Баварии» нужно играть на 10 процентов сильнее»

Известный в прошлом футболист «Баварии» и сборной ФРГ Клаус Аугенталер оценил шансы мюнхенской команды в этом сезоне на лидирующие роли.

«В случае, если каждый игрок «Баварии» будет играть на 10 процентов сильнее, то они вновь будут иметь преимущество. Сейчас команды, претендующие на Лигу чемпионов, отстают. Это видно на примере «Байера» или «Вольфсбурга». «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг» показывают хорошую игру, но по ходу сезона они могут отстать», – приводит слова Аугенталера TZ.

Напомним, что после 10 матчей в Бундеслиге «Бавария» имеет на своем счету 24 очка. Это позволило команде расположиться на первой строчке в турнирной таблице.