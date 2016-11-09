Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семшов: «Болельщики «Динамо» точно не заслуживают банкротства клуба»

    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов признался, что не следит за ситуацией в московском «Динамо», за которое выступал с 2006 по 2008 и с 2010 по 2013 год.

    «Слежу ли за ситуацией в «Динамо»? Скажу честно, не очень. Когда играл – переживал за клуб душой и сердцем. Сейчас же там сменилось руководство, состав… У меня другая жизнь, которая с «Динамо» не связана.

    Болельщики «Динамо» точно не заслуживают банкротства клуба. В клубе в последние годы неровная финансовая ситуация, и непонятно, откуда взялись долги. Мы уже потеряли «Торпедо» в Премьер-лиге, и больно лишаться «Динамо». Если клуб исчезнет с футбольной карты России, удивятся, думаю, все. Для кого тогда строится стадион? Думаю, исчезновение «Динамо» невозможно», – признался Семшов.

    В текущем розыгрыше ФНЛ «Динамо» после 20 матчей занимает первое место в турнирной таблице, имя на своем счету 44 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Bale2002 9 ноября 2016, 17:59

      динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 ноября 2016, 11:12

      а кто заслуживает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11