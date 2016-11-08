Клопп: «Мы новый «Ливерпуль». Нельзя взваливать на нас всю историю клуба»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился размышлениями об успешном старте сезона в АПЛ.

«Это не должно повлиять на настроение игроков и их отношение к делу. Я знаю, как работает футбол, футбол действительно важен, но нервы нужно держать в руках – тогда все будет хорошо.

Сейчас очень хороший момент, и я знаю, что люди любят сравнивать все с прошлым, особенно в «Ливерпуле». Три года назад, десять, пять лет, 25 – но сейчас у нас новая команда, мы новые. Наша история началась несколько месяцев назад, так что нас нельзя сравнивать с кем-либо.

Нельзя взваливать на нас всю историю клуба, мы должны чувствовать себя свободными, создавая что-то на будущее.

Если все говорят: «Мы уже 20 с чем-то лет ждем титулов», мы можем ответить: «Хорошо, но мы над этим работаем только год!». Это даст нам возможность смотреть в будущее с оптимизмом», – сказал Клопп.