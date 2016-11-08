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    Смородская: «Плохо живу без «Локомотива». Могу возглавить любой клуб»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что скучает по работе в клубе, и прокомментировала неудачные результаты команды в нынешнем сезоне.

    «Плохо живу без «Локомотива», скучаю. Общаюсь со всеми футболистами «Локо», постоянно смотрю игры РФПЛ.

    Не знаю, что происходит сейчас с «Локо». Наверное, слишком много перемен. Я ушла, тренер сменился – чересчур много перемен. Нынешнее 11-е место «Локомотива» – это не моя вина.

    Слухи о том, что я приду в «Динамо»? Я могу возглавить любой клуб. Если поступит предложение, то подумаю», – сказала Смородская в эфире программы «Культ тура».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 19:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 9 ноября 2016, 11:28

      ДЮСШ Губкин

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 8 ноября 2016, 23:49

      Возглавь кухню и не ори

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 ноября 2016, 23:14

      Пусть Жемчужину возрождает. За свои бабки.

      3
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      Рейтинг: +361

      sergan113 8 ноября 2016, 22:46

      В конюшне сейчас дела неважнецкие, может попробуешь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 ноября 2016, 21:28

      В Зенит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 ноября 2016, 20:42

      Спасибо,не надо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 8 ноября 2016, 20:24

      Бабки кончились у Оли,плачет бедненькая...

      4
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 8 ноября 2016, 19:55

      Кошмар-то ! Совести совсем нет !

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 19:26

      Спартак Кострома ждёт тебя с нетерпением!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Фан666 8 ноября 2016, 20:43

      За что такое наказание "Спартаку" из Костромы*

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 ноября 2016, 19:12

      Олюшка!! у тебя что,бабки заканчиваются??? или семья требует трудоустройства???

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