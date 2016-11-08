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    Ибрагимович: «За четыре года в Париже я ни разу не пошел посмотреть на Эйфелеву башню»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что его не беспокоят плохая погода и отсутствие внефутбольной жизни в городе. По словам шведа, он абсолютно не светский человек.

    «Я слышал много вещей об этом городе и его погоде, но до сих пор все было хорошо. Я родом из Швеции, и у меня нет больших ожиданий, когда дело доходит до… как бы то сказать… жизни вне футбола. Я довольно простой, семейный парень. Для меня семья стоит на первом месте, все остальное менее важно.

    Например, когда жил в Париже, то за четыре года я ни разу не пошел, чтобы взглянуть на Эйфелеву башню. Я хотел, чтобы они заменили ее моей статуей, но они отказались! Возможно, если они это сделают сейчас, то я приеду ее посетить», – сказал Ибрагимович.

    Источник: 101greatgoals.com

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    08.11.2016 15:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 ноября 2016, 19:38

      При этом для поддержания имиджа Златан скромно промолчал о том, сколько раз он с семьёй в Париже посещал Лувр... А видели его там неоднократно! "Простого и семейного рубаху-парня"... Или тайного эстета?

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 ноября 2016, 09:07

      Уже хорошо,что ты знаешь,где она находится!

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 8 ноября 2016, 18:07

      странно, что Эфелева башня сама себя на статую Ибры не поменяла

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 ноября 2016, 17:30

      он думал, что Эйфелева башня сама к нему придет))

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Diesel133 8 ноября 2016, 20:44

      Если Эйфелева Башня не идёт к Златану, то и Златан к ней не идёт

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 ноября 2016, 17:12

      я уж думал Златан изменился. но последние 2 строчки поставили всё на свои места :D

      3
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 8 ноября 2016, 16:48

      Веселый парень Ибраhимович.

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 8 ноября 2016, 16:08

      ахаха) Златан в своем стиле)

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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 ноября 2016, 16:01

      Так всегда бывает. Живешь и откладываешь посещение а когда пора переезжать - все некогда. Это же не значит что не видел или рядом не был... Просто намерения посетить конкретно башню, подняться - не было

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 ноября 2016, 15:54

      совсем штоль

      0
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