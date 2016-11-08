Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Первая тренировка в Дохе была направлена на восстановление и тактику»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о первом дне пребывания национальной команды в Дохе, где она готовится к контрольному матчу с Катаром, который пройдет 10 ноября.

    «Мы сегодня с утра были в дороге, добирались из Москвы до Катара. Так что день получился непростым. Тренировочное занятие было, с одной стороны, восстановительного характера, с другой — тактической направленности. Времени у нас не слишком много, поэтому старались сочетать эти компоненты. Намеченную на сегодня программу выполнили, погода здесь футбольная, будем готовиться к игре.

    До матча со сборной Катара у нас есть еще два дня, также после игры задержимся на несколько дней, потом отправимся в Грозный. В Москве сейчас уже лежит снег, поэтому решили готовиться здесь. Что касается соперника, то мы всегда стараемся его тщательно изучать, обращаем внимание на отдельных игроков», – заявил Черчесов.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2016 06:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11