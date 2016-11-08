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    «Барселона» намерена добиться отмены желтой карточки Месси в матче против «Севильи»

    Руководство «Барселоны» намерено добиться отмены желтой карточки, показанной нападающему каталонского клуба Лионелю Месси в матче 11-го тура Примеры против «Севильи» (2:1). Напомним, аргентинский форвард был предупрежден за задержку времени, когда на 83-й минуте игры в борьбе с соперником потерял бутсу и затем долго ее надевал.

    В нынешнем сезоне Месси провел за «Барселону» в Примере девять матчей, в которых забил восемь голов и сделал три голевые передачи. Кроме того, 29-летний аргентинец получил три желтые карточки.

    Источник: Marca

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    08.11.2016 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 8 ноября 2016, 02:58

      Я думаю по делу, понятно что Месси,но правила для всех одинаковые

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      Рейтинг: +65

      DirtyEastL 8 ноября 2016, 02:54

      Анти-реклама adidas))
      Я бы на месте Nike, пока Месси не остыл ещё, вышел бы на него с личным контрактом, предложив более прочные бутсы :)

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