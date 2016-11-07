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    Руководство «Луч-Энергии» предложило футболистам за свой счет добираться на матч с «Факелом»

    Руководство «Луч-Энергии» предложило своим футболистам самостоятельно добираться на матч 21-го тура ФНЛ против «Факела». По информации источника, дальневосточный клуб из-за финансовых трудностей не сумел организовать выезд команды в Воронеж, предложив игрокам самостоятельно оплачивать дорогу и питание.

    Кроме того, отмечаются, что футболисты до сих пор не получили премиальных за два последних сезона, а также зарплату за 2,5 месяца. По мнению игроков, обещания руководства по выплатам ничем не подтверждаются.

    Источник: Onedivision

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    07.11.2016 20:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 ноября 2016, 22:36

      В следующем сезоне подавайте заявку играть в японской Джей-лиге. оттуда вам в 20 раз ближе до Японии, чем до Воронежа

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 ноября 2016, 01:12

      Комментарии руководства "Луча-Энергии":
      "А что это всех так удивляет? "Экономика должна быть экономной", как говорил наш безвременно ушедший босс Леонид Ильич Брежнев. В наших планах модернизация в духе лучшего менеджера всех времён и народов Анатолия Борисовича Чубайса, который нам по скайпу предложил брать с игроков налоги и за выход на матч, и за выход на тренировку! Ну а тарифную сетку налогов обещал подготовить друг Чубайса Альфред Рейнгольдович Кох, временно находящийся за границей в международном розыске по обвинению в контрабанде!"

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 ноября 2016, 00:14

      А еще пусть игроки друг другу зарплату платят ........

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      Рейтинг: +992

      опус 2 7 ноября 2016, 21:29

      Во как !

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      Рейтинг: +193

      Борис23 7 ноября 2016, 20:52

      Печально

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 20:52

      Давайте ломанитесь автостопом или на собаках!

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