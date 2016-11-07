Гендиректор «Томи»: «Играть в Томске в декабре – не дело, на перерыв нужно уходить раньше»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев считает, что в связи с холодным климатом в Сибири РФС стоит рассмотреть вариант с более ранним уходом чемпионата на зимнюю паузу. Напомним, матч 13-го тура РФПЛ между томичами и «Спартаком» (0:1), прошедший пятого ноября, был сыгран при температуре минус 14.

«В условиях Сибири переход на схему «весна-осень» был бы приемлем. Но по сути огромной разницы нет. Единственное – нужно раньше уходить на перерыв. А то первого декабря у нас стоит игра с «Локомотивом». Это не дело. Мы посмотрели погоду на первое декабря. Было написано – минус четыре градуса. Если так и будет, то, разумеется, мы сможем провести этот матч.

Между «весна-осень» и «осень-весна» принципиальных различий нет. Существенная разница лишь в том, что бюджет футбольного клуба легче формировать к весне, а не к середине года. Особенно это актуально для клубов, которые только вышли в РФПЛ», – сказал Киселев.

Отметим, последний тур накануне зимнего перерыва будет проведен пятого декабря.