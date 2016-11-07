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    Раньери призвал «Лестер» быть единым, как это было в прошлом сезоне

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказал мнение о поражении в рамках 11-го тура АЛП от «Вест Бромвича» (1:2), а также о последних неудачах команды в чемпионате.

    «Мы старались сыграть в свой футбол – первый тайм у нас особо не получился, второй – был уже лучше. Сегодня нам было нелегко. Возможно, из-за игры в Лиге чемпионов. Нам нужно поговорить, чтобы вместе найти решение. Я не рад, потому что мы не смогли прервать беспроигрышную серию в домашних матчах. Но нам необходимо оставаться едиными, как это было в прошлом сезоне, когда все шло хорошо», – сказал итальянский специалист.

    На данный момент «Лестер» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    07.11.2016 11:47
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