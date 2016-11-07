Синицын призвал дать футболисту «Оренбурга» Воробьеву «Оскар»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказал мнение о матче 13-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (3:3), а также предложил дать «Оскар» полузащитнику гостей Роману Воробьеву.

«Это какой-то несчастный случай – вести 2:0 и так быстро растерять преимущество. Не знаю, с чем это связано. Тренер назвал это «затмением». Мы не должны так играть такие матчи. Надо уверено доводить дело до победы. Возможно, потеряли концентрацию, уверовали в свою победу после 2:0. А это сыграло с нами злую шутку. Потом, непонятное удаление Эбуэ Куасси.

Ну и «Оренбург», конечно, играл на удержание. Роману Воробьеву надо дать «Оскар», он столько «умирал» на поле. Некрасиво соперник себя вел. Что я могу сказать по судейству? Сейчас много можно сказать на эмоциях. Тут надо разбираться компетентным органам. Со стороны кажется, что арбитр сделал очень много ошибок, но это, наверное, не анализ, а мои эмоции. Трудно ли было выходить по ходу игры? Я был готов к этому», – сказал вратарь.