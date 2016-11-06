Мутко: «Для северной страны нехорошо терять целый летний месяц футбола»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что никаких изменений в формате проведения чемпионата России не планируется до ЧМ-2018. Отметим, что с 2012 года матчи РФПЛ проводятся по системе «осень-весна».

«У нас есть формула проведения, есть календарь, и что-то изменить сейчас тяжело. Даже если бы мы играли с другой формулой, все равно заканчивали бы в середине ноября, это всегда так было. Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем. Это, безусловно, для северной страны нехорошо. Будем думать, но до чемпионата мира мы вряд ли что-то поменяем. Потому что опять придется делать рваный переходный чемпионат, сами знаете, что это такое», – сказал Мутко.