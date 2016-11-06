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  • Мутко: «Для северной страны нехорошо терять целый летний месяц футбола»

Мутко: «Для северной страны нехорошо терять целый летний месяц футбола»

6 ноября 2016, 14:26
10

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что никаких изменений в формате проведения чемпионата России не планируется до ЧМ-2018. Отметим, что с 2012 года матчи РФПЛ проводятся по системе «осень-весна».

«У нас есть формула проведения, есть календарь, и что-то изменить сейчас тяжело. Даже если бы мы играли с другой формулой, все равно заканчивали бы в середине ноября, это всегда так было. Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем. Это, безусловно, для северной страны нехорошо. Будем думать, но до чемпионата мира мы вряд ли что-то поменяем. Потому что опять придется делать рваный переходный чемпионат, сами знаете, что это такое», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (10)
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ВасяК
1478431804
Сначала нах...тели,а теперь они будут думать!!!
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Чермындыр
1478432250
Так ты же сам эту систему вместе с Фурсом и протолкнул. А теперь ему видите ли целый летний месяц жалко. Плохо когда вместо головы жопа, да и та лишь о распиле думает
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Smekaev
1478432442
Расширят чемпионат на 2 команды
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cska-62
1478432623
"Другое дело, что жалко целый летний месяц, который мы теряем". Виталий Мутко Так все АДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ об этом сразу написали! Или Мутко лишь "писатель, а не читатель"? Как чукча в анекдоте?
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Diesel133
1478434013
а я думаю, что менять ничего не надо, просто пораньше начинать чемпионат летом
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ljrljr0505
1478434224
ты же сам ратовал за то, что бы мы перешли на осень-весна... А теперь "жалко летний месяц". Начинайте раньше и заканчивайте первый круг либо на южных полях, либо раньше. А то Спартак в Томске при минус 13 играл, Локомотиву тоже обещают до -20. Это не бенди-это футбол...
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против коблабоашей
1478435210
"Будем думать")) время подумать приходит для таких только в лефортово...
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Бриг
1478451628
Так кто мешает-начинайте раньше, заканчивайте позже. Другое дело, что наши команды к еврокубкам должны раньше начинать готовиться-но сколько у нас таких команд по весне? Одна-две. Да и не мешало это, например, Динамо Киев и Тбилиси, ЦСКА и Зениту.
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Krics
1478455187
Помниться за переход Гинер с Газаевым активно агитировали, пора вспомнить "героев", что они сейчас думают.
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