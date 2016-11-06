Озил готов подписать новый контракт с «Арсеналом» с заработной платой в 160 тысяч в неделю

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к тому, чтобы подписать с лондонским клубом новый контракт. По информации источника, соглашение будет рассчитано на пять лет, а заработная плата составит 160 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.

Напомним, действующее соглашение Озила с «Арсеналом» рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «канониров» в АПЛ девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.