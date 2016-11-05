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    Калитвинцев заявил, что в следующем матче ФНЛ выпустит в составе «Динамо» восемь нападающих

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча 20-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:2) остался недоволен реализацией моментов в исполнении своих подопечных и обещал выпустить в составе бело-голубых на следующую игру восемь нападающих.

    «Мы опять наступаем на те же грабли, все командные действия сводятся к нулю из-за индивидуальных ошибок. Мы не забиваем свои моменты, в следующем матче подумаю о том, чтобы выпустить на поле восемь нападающих. Все соперники в чемпионате играют против нас закрыто. Не считаю, что наша игра поблекла по сравнению с летом», – сказал Калитвинцев.

    Источник: ТАСС

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    05.11.2016 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      Warning66613 6 ноября 2016, 00:19

      Хоть десять, толку то

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2016, 23:23

      8 судей выпустите лучше, толку больше будет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      К чему столько? Хватит и одного сердобольного судейки, ага.

      -5
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