Ребров: «Спасибо Томску за знакомство с супругой»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров выразил благодарность Томску за то, что именно во времена его выступлений за «Томь» он познакомился со своей нынешней супругой Екатериной. Страж ворот красно-белых защищал цвета сибиряков в сезоне-2008 на правах аренды, принадлежа в то время «Сатурну».

«Я очень рад, что в моей футбольной биографии была томская «Томь». Пусть это и была кратковременная командировка в аренду, и мало кто помнит из местных болельщиков, что здесь играл «этот московский вратарь», но именно здесь состоялся мой дебют в Премьер-лиге. На этом мои выступления за клуб и закончились, но за время в Сибири была главная моя встреча – знакомство с моей супругой. Хоть и познакомились мы на расстоянии (я в Томске, Катя – в Москве). Видимо, мне нужно было уехать из столицы, чтобы найти женщину моей жизни! Спасибо Томску и успехов «Томи»! «Спартак» с победой. Спасибо за поддержку!», – написал Ребров на своей странице в Instagram.