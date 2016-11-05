Мельгарехо и Зе Луиш сыграют против «Томи» с первых минут, Джано отсутствует в заявке

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России между «Томью» и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня в Томске и начнется в 11:00 по московскому времени.
«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Погребняк.
Запасные: Солосин, Тен, Дудиев, Бордачев, Яблонски, Кузнецов, Попов, Пугин, Голышев, Касьян, Кудряшов.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Маурисио, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев.
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.
Источник: Бомбардир.ру