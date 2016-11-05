Мельгарехо и Зе Луиш сыграют против «Томи» с первых минут, Джано отсутствует в заявке

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России между «Томью» и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня в Томске и начнется в 11:00 по московскому времени.

«Томь»: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Погребняк.

Запасные: Солосин, Тен, Дудиев, Бордачев, Яблонски, Кузнецов, Попов, Пугин, Голышев, Касьян, Кудряшов.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Маурисио, Макеев, Пуцко, Кутин, Ромуло, Тимофеев, Зуев.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.