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    Лидер ФНЛ «Динамо» примет «Енисей» Тихонова

    В субботу в рамках матча 20-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» на стадионе «Арена Химки» сыграет против «Енисея». Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице первенства, тогда как подопечные Андрея Тихонова располагаются на четвертом месте. Очная встреча между командами в первом круге завершилась вничью – 0:0.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 15:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 ноября 2016, 17:07

      Енисей впечатляет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 5 ноября 2016, 13:45

      Хорошая игра намечается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 ноября 2016, 13:39

      Хорошо бы и в этот раз ничейку сгонять

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      EFR > APchelov 5 ноября 2016, 17:55

      2-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 ноября 2016, 10:25

      Енисей - ЧЕМПИОН ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 ноября 2016, 10:00

      даванем енисеюшку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 5 ноября 2016, 09:00

      Динамо победит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 5 ноября 2016, 08:47

      Давай, Андрюха,
      Динаме втюхай.

      0
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