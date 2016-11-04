Вратаря юношеской сборной КНДР дисквалифицировали на год за пропущенный от чужих ворот гол

Вратарь юношеской сборной КНДР (U-16) Янг Пак Хо дисквалифицирован Азиатской конфедерацией футбола на один год. Об этом сообщает Associated Press.

Футболист наказан за гол, который он пропустил в матче с командой Узбекистана в сентябре. Автором забитого мяча стал голкипер узбекистанцев, ударивший от своих ворот.

Азиатская конфедерация расценила это как «дискредитацию футбола» и наказала аналогичной дисквалификацией также тренера команды КНДР Юнга Йонг Су.

И футболист, и специалист пропустят юношеский ЧМ-2017.