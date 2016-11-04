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    Радимов: «Хо-хо! И вау! Это я про новый стадион «Зенита»!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от посещения строящегося стадиона на Крестовском острове.

    «Хо-хо! И вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, ерничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне, так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен — когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует!

    А если про сегодняшние недоделки… Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: «После сдачи доделаем напильником!».

    В любом случае стадион не на свалке строится, напротив, прародитель у него отличный: стадион им. Кирова, сам туда с радостью бегал мальчишкой на матчи «Зенита»! А потом дважды играл: за сборную – в день закрытия Игр доброй воли в 94-м и последний матч перед началом строительства, в 2006-м – против «Динамо»! Одним словом, завидую футболистам, которые будут тут играть! Завидую! Лучший стадион для лучшего города», – написал Радимов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.11.2016 20:46
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      dynuvup 10 сентября 2021, 18:53

      Недавно тоже закончили стройку нового стадиона, только вот металла много осталось и что с ним делать даже не знаем

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      jertuid > dynuvup 10 сентября 2021, 18:55

      На самом деле все очень просто на счет вашего вопроса и причем вы быстро его можете решать если обратитесь в эту компанию metallo-lom.ru
      , которая вам поможет избавиться от металлолома. Я если честно сам уже не однократно пользовался их услугами и могу сказать, что удачно всё прошло.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2016, 13:15

      "Ну ничего... Через 100 лет стадион окупится... И мы все будет жить счастливо!" - сказал подрядчик строительства и генеральный директор общества с безграничной безответственностью (ОББ) "Пилорама".

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 5 ноября 2016, 10:14

      изначально было понятно что деньги будут воровать и наживаться ... лучше бы Милер детям больным помог

      -1
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Obojaemiy 5 ноября 2016, 12:57

      При чём здесь Миллер? И при чём тут дети?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 ноября 2016, 10:04

      " ну да, не немцы.." Так может быть стоило поручить проектирование и строительство стадиона немцам, французам, итальянцам? Тогда и стадион был бы и качество лучше и построили быстрее и наверняка дешевле (быстро, без переделок, конкуренция). Довольны при таком раскладе все, болельщики, игроки, государство. Кроме упырей, которые уворовали деньги из бюджета.

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 ноября 2016, 08:36

      Чему он радуется?
      "Доделке напильником"..,за такие-то деньги?

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 5 ноября 2016, 03:41

      я фан Зенита, но это позор а не фах фах фах ух ух ух, это жоп жоп жоп и позор позор позор!!!!!!!!!!!! и качество стройки я под сомнение ставлю, так как есть знакомые которые там работали и получили они хух хух хух!!!!! это просто уродство так грубо и нагло бабло отмывать и строить помойку!!!!

      7
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      Рейтинг: +1126

      richi > 88serega88 5 ноября 2016, 09:38

      Строят далеко не помойку, а супер-стадион. А вот руководство строительства в наглую бабло рубит, да еще и работяг по ходу кидает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 ноября 2016, 01:25

      Нашли уже тех, кто будет поле подпирать?

      6
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 5 ноября 2016, 00:36

      ну посмотрим что из этого выйдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 5 ноября 2016, 00:22

      Вообще-то, никто из комментирующих пока на стадионе не был. Ну, как-то не пригласили. Так что-послушайте, что уважаемые люди говорят.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 ноября 2016, 00:13

      Вот народец. По деньгам вряд ли питерский стадион мог быть дешевле. Арена ЦСКА лишь на четверть дешевле. Но это две большие разницы ) По срокам, да, долгая стройка. А почему никто ни слова о Лужниках? Теперь это лишь футбольный стадион для финала чм и пяти-шести матчей в году. А 360 дней в году коту под хвост! Да и лёгкая атлетика... Прощай, лёгкая атлетика

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > APchelov 5 ноября 2016, 07:18

      Утешай себя)) пусть от Лужников будет тебе легче!

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог > APchelov 5 ноября 2016, 07:40

      а четверть это сколько? 2-3 млрд баксов? да ладно,нормальный стадион, лишь бы во время игры не схлопнулся!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > APchelov 5 ноября 2016, 09:57

      вопрос один по чьим деньгам, чего сравнивать с другими стройками. Это стройка века за народные деньги, или главный болельщик Зенита со своего кармана строит

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > APchelov 5 ноября 2016, 15:34

      Я хоть и терпеть не могу коней, но объективности ради стоит сказать, что во-первых дешевле не на четверть, а на треть, это весьма существенная цифра в таких масштабах, во вторых, помимо одного стадика кони построили и целый комплекс с гостиницей, торговыми площадями и прочей структурой, что увеличило существенно общий ценник. Но даже при этом, все расходы на порядок меньше вашей распил-арены.

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