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    Лига 1. Дубль Фалькао помог «Монако» уничтожить «Нанси»

    В матче 12-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле одержал разгромную победу над «Нанси» со счетом 6:0. Дублем в составе победителей отметился нападающий Радамель Фалькао.

    Таким образом, клуб из Монако набрал в нынешнем сезоне 26 очков, однако продолжает находиться на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей «Ниццы» на три балла.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

    Монако – Нанси – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фалькао, 25; 2:0 – Фалькао, 30 (с пенальти); 3:0 – Мбаппе, 66; 4:0 – Каррийо, 87; 5:0 – Фабиньо, 90 (с пенальти); 6:0 – Каррийо, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 20:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 ноября 2016, 21:13

      Фалькао возраждается из пепла) Рад за него!

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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 ноября 2016, 20:54

      Армейцы отскочили))

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