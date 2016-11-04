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    Минасов хочет уговорить Широкова вернуться в футбол

    Агент бывшего капитана сборной России Романа Широкова Арсен Минасов рассказал, чем занимается экс-футболист, а также заявил, что планирует уговорить Широкова вернуться в футбол.

    «Роман сейчас занимается общественной деятельностью. Он является одним из руководителей профсоюза футболистов и помощником министра спорта Московской области. Я с ним недавно общался, и он сказал, что пока не готов для тренерской деятельности, стать агентом его тоже не прельщает. Почему профсоюз? Потому что он знает, где существуют проблемы футболистов. Думаю, с ним профсоюз добьется большего.

    Я очень хочу уговорить его вернуться в футбол. Я считаю, что на той позиции, которой играет Роман, сейчас в нашем чемпионате российских игроков точно нет такого уровня. Он всегда предан той команде, в которой играет. Если он проиграл на тренировке, то ему лучше не звонить первые полчаса после занятий. И поэтому Спаллетти сначала не понимал, почему футболист себя так ведет. Потом итальянец понял его и направил в нужное русло», – заявил Минасов.

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    04.11.2016 14:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 4 ноября 2016, 20:51

      ну кто же дойную корову захочет потерять - понимаем - ну если пообщаешь делится он еще может много принести тебе - думаю в Казахстане прилично заплатят и в Россий можно но там больше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 4 ноября 2016, 17:10

      Его время ушло!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 16:48

      Не хочется Минасяну терять дойную коровку, ага.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 4 ноября 2016, 16:37

      от него все отказались ,а этот агент цену ему набивает
      пусть в твитаре сидит

      -1
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      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > alll-1 4 ноября 2016, 20:51

      кто эти все назови ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > ijgiz 4 ноября 2016, 21:32

      Спартак ,цска,краснодар

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG 4 ноября 2016, 15:41

      Помнится времена, была атака хорошая, защиты не было, защита хорошая, атаки нет, центр поля всегда смотрелся более менее достойно, а сейчас ни защиты, ни атаки ни центра..

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 4 ноября 2016, 15:37

      Как не крути, он прав!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2016, 14:33

      Аршавин в хорошей форме!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zeff 4 ноября 2016, 15:36

      Забирайте назад.

      1
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