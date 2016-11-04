Степаненко рад досрочному выходу «Шахтера» из группы

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что несмотря на сложное начало матча с «Гентом», его команда смогла добиться своих целей, одержав победу и выйдя в следующий раунд Лиги Европы.

«Нельзя не порадоваться: мы выиграли четыре поединка и досрочно за два тура до окончания заняли первое место в группе. Перед матчем нам тренеры говорили, что «Гент» при своих болельщиках еще не уступал. Но мне сложно сказать, встречались ли бельгийцы с соперниками уровня «Шахтера».

Видно было, что хозяева очень хотели удачно сыграть и забить нам быстрый гол, что в принципе у них хорошо получилось. И первые минут двадцать нам действительно было тяжело. Но потом мы взяли все под свой контроль, сравняли счет и совсем скоро вышли вперед.

Конечно, неприятно пропускать на первых секундах, но, как по мне, лучше пропустить сразу, чем в концовке матча. Ну а бельгийцам было важно забить, возможно, выиграть с определенным счетом, ведь поражение 0:5 явно задело их самолюбие. Но, как говорится, побежали вперед – попали в плен.

Тем не менее поединок зрителям должен был понравиться, а «Гент» не ударил перед своими поклонниками в грязь лицом, сумев трижды поразить наши ворота», – сказал Степаненко.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Гент» – «Шахтер» закончился со счетом 3:5.