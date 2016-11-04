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    Черчесов: «Панченко – это другой уровень»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил причины, по которым он отказался вызывать форварда «Динамо» Кирилла Панченко на ближайшие товарищеские матчи.

    «Панченко сразу влился в коллектив, в этом плане никаких проблем не было, достаточно органично. Но это другой уровень, поэтому понадобилось несколько тренировочных процессов, чтобы он себя на поле почувствовал.

    Надо понимать, что у «Динамо» сейчас два официальных матча. Если нет гарантии, что футболист может быть задействован, то так не бывает – ни себе, ни людям. Кстати, после сборной он продолжает свою работу. Мы с ним разговаривали на сборе, как и с каждым в принципе.

    Я много матчей ФНЛ смотрел и не из-за «Динамо», а для того, чтобы посмотреть против кого Панченко играет, в какой конкурентной среде он действует и при какой конкурентной среде эти голы забиваются. Все-таки у «Динамо» есть потенциал, это команда, которая, надеемся, выйдет в Премьер-лигу», — заявил Черчесов.

    Напомним, что сборная России 10 ноября сыграет в выездном матче против Катара, а 15-го примет в Грозном сборную Румынию.

    Источник: Р-Спорт

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    04.11.2016 08:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 4 ноября 2016, 13:32

      Все по делу и в сборной не сыграет и Динамо не поможет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill > Alexdrill 5 ноября 2016, 13:47

      Так что пускай на скамейке в сборной не сидит и Динамо сегодня вытащит!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 ноября 2016, 11:34

      "а 15-го примет в Грозном сборную Румынию."

      СБОРНУЮ РУМЫНИИ ! Грамотеи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 ноября 2016, 10:41

      Интересно как бы он смотрелся в ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 4 ноября 2016, 08:40

      Автор сам то читал о чем писал
      По тексту не Панченко - другой уровень, а игры Сборной - другой уровень, нежели ФНЛ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > АрбузБушь 4 ноября 2016, 16:44

      Всё-таки "другой уровень" - это сборная, ага, которому Панченко ещё не соответствует. Хотя, как не назови...

      -3
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > каа 7 ноября 2016, 08:37

      Какая разница... главное, что уровень другой)))

      1
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