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    Широков: «Задача профсоюза – сделать жизнь футболистов проще»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков обозначил ближайшие задачи на посту руководителя совета общероссийского профессионального союза футболистов. Как отметил экс-футболист, он хотел бы внедрить в стране европейский опыт взаимодействия профсоюза игроков и клубов.

    «Задача у нас одна — помогать футболистам и делать их жизнь проще. У нас есть много различных идей. Мы хотим наладить взаимодействие профсоюза игроков и клубов так, как это работает в Европе и в мире. Моя роль как руководителя заключается в том, чтобы систематизировать те идеи, которые к нам поступают, и обкатать их на практике.

    Сколько футболистов на данный момент состоит в профсоюзе? Мы собираемся провести ревизию и заключить со всеми новые договоры. По последним данным, было 520-530 человек», – приводит слова Широкова Beachsoccerrussia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 14:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 3 ноября 2016, 16:20

      а им бедным так трудно даже Кокорин самый бедный ему батон не на что купить

      2
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      ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь > Garrincha58 3 ноября 2016, 18:39

      может скинемся Кокорину на хлебушек. Голодает парень.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 ноября 2016, 15:08

      Кто ж против!? Им так хреново живётся...

      1
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      Рейтинг: +180

      Футурист 3 ноября 2016, 14:46

      Бедные футболисты..тяжело же живется им!!! ...

      2
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