Широков: «Задача профсоюза – сделать жизнь футболистов проще»

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков обозначил ближайшие задачи на посту руководителя совета общероссийского профессионального союза футболистов. Как отметил экс-футболист, он хотел бы внедрить в стране европейский опыт взаимодействия профсоюза игроков и клубов.
«Задача у нас одна — помогать футболистам и делать их жизнь проще. У нас есть много различных идей. Мы хотим наладить взаимодействие профсоюза игроков и клубов так, как это работает в Европе и в мире. Моя роль как руководителя заключается в том, чтобы систематизировать те идеи, которые к нам поступают, и обкатать их на практике.
Сколько футболистов на данный момент состоит в профсоюзе? Мы собираемся провести ревизию и заключить со всеми новые договоры. По последним данным, было 520-530 человек», – приводит слова Широкова Beachsoccerrussia.