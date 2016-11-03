Лига Европы. «Астана» поделила очки с «Олимпиакосом», АПОЭЛ одолел «Янг Бойз»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» в родных стенах сыграла вничью с «Олимпиакосом» – 1:1. На гол Джордже Деспотовича гости ответили забитым мячом Себы.

Таким образом, казахстанский клуб расположился на последней строчке в группе В, имея в активе два очка.

В другой встрече кипрский АПОЭЛ оказался сильнее «Янг Бойза» со счетом 1:0 и единолично возглавил турнирную таблицу.

Лига Европы. Групповой этап. Группа В. 4-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сотириу, 69.

Астана (Казахстан) – Олимпиакос (Греция) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Деспотович, 8; 1:1 – Себа, 30.

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