Кокорин: «Сколько стоит батон? Рублей 50?»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в телепрограмме «Детский вопрос». Отвечая на вопросы редакции, он рассказал о том, кто отвечает за хозяйство в его доме.

«Сколько стоит нарезной батон хлеба?! Рублей 50. 25? Это смотря где вы покупаете (улыбается). В Питере все дорого. Молоко?! Смотря какое, в Валуйках рублей 19. Сахар?! Не пользуюсь сахаром, не знаю. Примерно 30 рублей килограмм. 100?! Вы в Москве покупаете, а у нас в Белгородской области все дешево. В магазин ходит моя девушка, по хозяйству все должна вести она, правильно?!» – заявил он.