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Кокорин: «Сколько стоит батон? Рублей 50?»

3 ноября 2016, 09:56
45

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин принял участие в телепрограмме «Детский вопрос». Отвечая на вопросы редакции, он рассказал о том, кто отвечает за хозяйство в его доме.

«Сколько стоит нарезной батон хлеба?! Рублей 50. 25? Это смотря где вы покупаете (улыбается). В Питере все дорого. Молоко?! Смотря какое, в Валуйках рублей 19. Сахар?! Не пользуюсь сахаром, не знаю. Примерно 30 рублей килограмм. 100?! Вы в Москве покупаете, а у нас в Белгородской области все дешево. В магазин ходит моя девушка, по хозяйству все должна вести она, правильно?!» – заявил он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (45)
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Тraumtanzеr
1478157579
Не пизди, в москве цены на продукты такие же как в регионах.
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Asbjorn
1478157756
Про шампанское надо было спрашивать
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ufos73
1478160471
Не гоните, удивительно что он хоть примерно знает скока что стоит... Я то же не знаю скока стоит кг сахара, мы покупаем сразу мешок. Да и вряд ли он отоваривается в магнитах или пятерочках... Были бы у нас такие зарплаты, мы бы меньше его знали бы...
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roman230582
1478160854
Пристали к человеку, Ну не ходит он сам в магазин, на хрена ему это знать
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KARAT777
1478161452
про шампань в ресторане Монте-Карло спросите, он знает точно?
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Георгий 07 01 93 рус
1478163196
уеб..н
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yorgenbarenz
1478163559
В магазин должна ходить его законная жена,а не странного статуса"его девушка".Сожительница,короче.Таких,раньше,бабки у подъезда блядями называли.
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PNZ1985
1478163629
свои бабосы считайте господа ущербные!
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serega86ru
1478163640
А теперь вопрос Кокорину =) сколько стоит майонез с синей крышечкой ?=) Кокорин- а можно звонок сабутыльнику? можно !=) алло мамай здаров тут до меня доебались с майонезом !! да шли их на ....й майонез с шампанским не подают !!!!!!!
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KalterJax
1478165112
Сахар, хлеб сколько стоит??!!! увольте!! я на шампанском специализируюсь!!)))))
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