Покеттино: «Тоттенхэм» в этот вечер был плох»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признал, что его команда не заслужила победы в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» (0:1).

«Мы играли плохо. Что здесь можно еще добавить. «Тоттенхэм» в этот вечер был плох. Если провести анализ, то получится, что мы создали равное количество моментов и больше владели мячом. Но забить было очень трудно. Нам нужно прибавить и что-то менять. Сейчас мы переживаем кризис. Надо быть самокритичными и найти ответы», – сказал он.