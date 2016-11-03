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  • Главный тренер «Монако» считает, что У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы

Главный тренер «Монако» считает, что У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы

3 ноября 2016, 01:35
3

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0), а также высказался о форварде армейцев Ласине Траоре, права на которого принадлежат французскому клубу.

– В первую очередь мы показали красивый футбол. Люди, пришедшие на стадион, получили огромнейшее удовольствие. Мы сделали свою работу, взяли три очка. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы. Я в последнее время много говорил, особенно в матче с «Сент-Этьеном». Сегодня тоже много общался с футболистами, особенно в конце пытался поддержать нужный уровень концентрации у игроков.

– Почему так свистели Траоре?

– Оба фактора сыграли свою роль. Во-первых, он забил в Москве. Во-вторых, он в прошлом году он очень плохо сыграл в течение всего сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Монако ЦСКА Жардим Леонарду
Комментарии (3)
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Wind Of Life
1478131711
Для Монако Траоре - обуза, которую рады были сплавить хотя бы в аренду, то для ЦСКА - это почти единственный центр-форвард. Чего после этого ожидать от игры..
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Aztec58
1478149341
Политкорректность и не более.
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Александр ЗА
1478155854
Да
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