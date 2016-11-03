Главный тренер «Монако» считает, что У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0), а также высказался о форварде армейцев Ласине Траоре, права на которого принадлежат французскому клубу.

– В первую очередь мы показали красивый футбол. Люди, пришедшие на стадион, получили огромнейшее удовольствие. Мы сделали свою работу, взяли три очка. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы. Я в последнее время много говорил, особенно в матче с «Сент-Этьеном». Сегодня тоже много общался с футболистами, особенно в конце пытался поддержать нужный уровень концентрации у игроков.

– Почему так свистели Траоре?

– Оба фактора сыграли свою роль. Во-первых, он забил в Москве. Во-вторых, он в прошлом году он очень плохо сыграл в течение всего сезона.