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    Василий Березуцкий не вышел в стартовом составе из-за риска порвать мышцу

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако», а также рассказал, почему в стартовом составе не вышел защитник команды Василий Березцукий.

    «Василий Березуцкий почувствовал небольшое недомогание после вчерашней тренировки. Ничего серьезного, но решили поберечь его. Есть риск порвать мышцу. Страндберг хорошо вышел в последней игре, забил гол. Дали ему шанс сыграть с «Монако».

    Психологическое состояние команды и Акинфеева после поражения от «Спартака»? Поражение всегда неприятно, тем более в дерби, но сейчас у всех хорошее настроение, в том числе у Игоря. Мы в Лиге чемпионов почти со всеми играли на равных. Дома с «Монако» у нас было преимущество, должны были побеждать, но пропустили в концовке, не сложилось. А сегодня у всех боевой настрой», – сказал Онопко в эфире канала «Матч ТВ».

    Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 00:05

      Вася прямую кишку на утренней клизме порвал!

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