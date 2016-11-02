Асхабадзе: «Билялетдинов – самый неудачный трансфер «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе назвал наиболее неудачное приобретение красно-белых при его работе в клубе.

«У каждого клуба за столько времени было очень много неудачных трансферов. Почему – это уже другой вопрос. Стоит учитывать, какие условия, опять же, были. И возможности в тот момент у клуба, и договоренности с руководством высшим. Я не хочу никого обижать, но по КПД и по «выхлопу от данного трансфера», наверное, и по затраченным средствам на этого игрока самым неудачным трансфером стал… Я думаю, что это Динияр Билялетдинов, который, к сожалению, в «Спартаке» не показал того, чего мы от него ожидали, покупая из английского клуба к нам. Я думаю, остановимся на одном игроке… Говорить о других игроках, которые стоили дешевле, не стоит. Билялетдинов – самый неудачный трансфер», – заявил Асхабадзе.