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  • Асхабадзе: «Билялетдинов – самый неудачный трансфер «Спартака»

Асхабадзе: «Билялетдинов – самый неудачный трансфер «Спартака»

2 ноября 2016, 13:57
4

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе назвал наиболее неудачное приобретение красно-белых при его работе в клубе.

«У каждого клуба за столько времени было очень много неудачных трансферов. Почему – это уже другой вопрос. Стоит учитывать, какие условия, опять же, были. И возможности в тот момент у клуба, и договоренности с руководством высшим. Я не хочу никого обижать, но по КПД и по «выхлопу от данного трансфера», наверное, и по затраченным средствам на этого игрока самым неудачным трансфером стал… Я думаю, что это Динияр Билялетдинов, который, к сожалению, в «Спартаке» не показал того, чего мы от него ожидали, покупая из английского клуба к нам. Я думаю, остановимся на одном игроке… Говорить о других игроках, которые стоили дешевле, не стоит. Билялетдинов – самый неудачный трансфер», – заявил Асхабадзе.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Билялетдинов Динияр Асхабадзе Роман
Комментарии (4)
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Pilottt
1478085424
Да, помню, очень сильно бесил своей "техникой" шатания вокруг мяча
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Фан666
1478086185
Для Эвертона покупка Билялетдинова ещё более неудачная!
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88serega88
1478096912
а как же Кавенаги, Пьянович, вроде эти парни самый провал
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castromen
1478109982
Асхабадзе,вообще-то и сам не очень удачный трансфер СМ.
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