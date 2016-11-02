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Селюк вступился за Слуцкого

2 ноября 2016, 09:25
15

Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк заступился за главного тренера армейцев Леонида Слуцкого, которого активно критикуют болельщики за неудовлетворительные результаты в последних матчах.

«Удивляет, что в локальных неудачах армейцев сейчас все винят Траоре и Слуцкого. Как просто: вот козлы отпущения, есть кого ругать. Хотя еще полгода назад все облизывали Слуцкого. «Леонид Викторович, вы подняли нашу сборную со дна на чемпионат Европы», его звали в передачу «Что? Где? Когда?», его хвалили. А теперь такая резкая смена мнений.

Вспомните, как «Лион» долгое время был гегемоном во Франции, потом начал возведение новой арены, появились проблемы с деньгами, и команда ушла из лидирующей группы. Но сейчас возвращает свои позиции. К тому же в ЦСКА приходит время, когда начинается смена поколений. Такое впечатление, что некоторых игроков костяка ЦСКА подбирал еще Павел Федорович Садырин, царствие ему небесное!» – сказал он.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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alexandr1205
1478068888
Облизывали не все, а журналюги. Передач наснимали, какой то "Футбол Слуцкого периода" придумали, трепачи. Крайнего у нас всегда любят найти, фанаты решили - пусть это будет Слуцкий. А он делает все, что может, только в составе команды не звезды из европейских топ-клубов. Так что выше жопы не прыгнешь и нечего все на тренера валить...
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neofizer
1478068925
в точку!
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nik55
1478069685
хвалили его одни дураки--он никогда не будет топ-тренер
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PFC CSKA MOSCOW
1478071616
Каждую осень в ЦСКА такое происходит, уныние в чемпионате, позор в ЛЧ, но весной каким-то немыслимым образом начинают набирать очки При всех травмах и отсутствии нападения в тройке не финише команда будет Про трусливую тактику молчу, пусть её обсуждают "эксперты" Но сегодня победа Монако
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Asbjorn
1478073004
Селюк-защитник оскорбленных
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grand-igor
1478073047
вот кони ТУПЫЕ человек столько для клуба сделал ам теперь его крайним сделали
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prtcs
1478073855
Идет травля завистниками его успехов. Послушайте Газика по телевизору (обливает грязью) и прочитайте его высказавания (здесь игроки виноваты). Выполняется заказ. А болельщики наши за кружку пива и кричалки организуюти обращения подпишут. Удачи Слуцкому.
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SquazzaDew
1478077814
Ууу, вылез и тут, голубь.
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pegas1276
1478094592
Верю в Слуцкого ))) будет и на нашей улице праздник, как говорится ...
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