Селюк вступился за Слуцкого

Агент форварда ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк заступился за главного тренера армейцев Леонида Слуцкого, которого активно критикуют болельщики за неудовлетворительные результаты в последних матчах.

«Удивляет, что в локальных неудачах армейцев сейчас все винят Траоре и Слуцкого. Как просто: вот козлы отпущения, есть кого ругать. Хотя еще полгода назад все облизывали Слуцкого. «Леонид Викторович, вы подняли нашу сборную со дна на чемпионат Европы», его звали в передачу «Что? Где? Когда?», его хвалили. А теперь такая резкая смена мнений.

Вспомните, как «Лион» долгое время был гегемоном во Франции, потом начал возведение новой арены, появились проблемы с деньгами, и команда ушла из лидирующей группы. Но сейчас возвращает свои позиции. К тому же в ЦСКА приходит время, когда начинается смена поколений. Такое впечатление, что некоторых игроков костяка ЦСКА подбирал еще Павел Федорович Садырин, царствие ему небесное!» – сказал он.