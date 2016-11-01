Жардим: «ЦСКА сделает все возможное, чтобы выиграть и пройти дальше»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Матчи в Лиге чемпионов отличаются от других. Я вспоминаю наш клуб и себя 12 лет назад. Мы проиграли в чемпионате, но выиграли первый матч в Лиге чемпионов. Я думаю, ЦСКА сделает все, возможное чтобы выиграть и пройти дальше. У нас большая ответственность, но мы постараемся пройти дальше.

Увеличивает ли опыт работы с Рыболовлевым и Васильевым шансы увидеть меня работающим в России? Я не могу сказать, что случится в будущем. Я лишь могу сказать, что в России много талантливых игроков, хороших команд. Мой близкий друг Виллаш-Боаш всегда тепло отзывается о России», – сказал Жардим.