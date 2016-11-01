Колосков: «Возвращение Кокорина в сборную – закономерно, он один из сильнейших игроков РФПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заслужил вызов в сборную России. По его словам, не стоит вешать на игрока черную метку за участие в вечеринке в одном из ночных клубов Монте-Карло. Напомним, сегодня стало известно, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил 25-летнего форварда для подготовки к ближайшим товарищеским встречам с Катаром и Румынией.

«Возвращение Кокорина в сборную России – это закономерное явление. Он один из сильнейших игроков чемпионата России. Своей игрой Александр доказывает, что он классный игрок, который нужен команде. Тренерский штаб принял абсолютно правильное решение. Главным критерием вызова в национальную сборную должна быть стабильная игра на клубном уровне, что и демонстрирует Кокорин.

Александр заслуживает играть в национальной команде. На него что, надо вешать черную метку за то, что он гулял где-то? На моей памяти было много сильных футболистов и хоккеистов, которые гуляли день и ночь, а играли великолепно», – подчеркнул Колосков.