ФИФА не высказывала подозрений относительно договорного характера матча Литва – Мальта

Пресс-служба литовской федерации футбола заявила, что не получала оповещений от ФИФА по поводу возможного договорного характера матча между сборными Литвы и Мальты в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Напомним, игра завершилась победой литовцев со счетом 2:0. Сообщалось, что незадолго до начала матча игроков и тренеров сборной Мальты оповестили о возможном договорном характере игры.

«Федерация футбола Литвы узнала об этом только через несколько дней после матча из официального заявления Футбольной ассоциации Мальты. Нам не было высказано никаких рекомендаций или подозрений со стороны ФИФА, УЕФА или других партнеров по поводу кого-либо из нашей команды. Тем не менее наша федерация активно и решительно борется с договорными матчами, и мы будем готовы сотрудничать в случае необходимости, надеемся, этот вопрос решится как можно скорее», – говорится в сообщении пресс-службы.